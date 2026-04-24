麗珠醫藥(01513)首季盈利5.8億人幣跌9%，收入跌10%

麗珠醫藥(01513)(深:000513)公布，截至3月31日止第一季盈利約5.77億元（人民幣．下同），跌9.4%，每股盈利65分，扣除非經常性損益之純利5.78億元，跌6.5%。



該集團指，營業收入28.7億元，跌9.7%，因國內流感及呼吸道疾病發病率回落，其抗病毒顆粒及診斷板塊呼吸道相關產品收入相應調整；第11批藥品集中帶量採購政策進入執行階段，部分納入集採品種處於價格體系調整過渡期，短期內對收入產生一定影響，及原料藥板塊受客戶訂單季節性波動影響，期內收入調整。加權平均淨資產收益率4.06%，跌0.49個百分點。



該集團指，重點推進3方面工作，包括創新產品加速放量，核心創新產品注射用阿立？唑微球、注射用醋酸曲普瑞林微球的子宮內膜異位適應症等已納入國家醫保目錄，正處於市場快速放量階段，二是研發管線持續兌現，如萊康奇塔單抗、JP-1366片和重組人促卵泡激素等將陸續進入商業化階段，三是國際化布局深化，越南IMP收購項目如期推進，國際註冊進程提速。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社24日專訊》