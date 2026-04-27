賽力斯(09927)首斥4998萬人幣回購55萬股

賽力斯(09927)(滬:601127)公布，於上周五(24日），通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式首次回購55.06萬股，佔0.03%股權，支付總金額約4997.5萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購的每股最高價為91元，每股最低價90.43元。回購符合法律法規、規範性文件的有關規定及股份回購方案的規定。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/04/2026 08:18
賽力斯(09927)(滬:601127)公布，於上周五(24日），通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式首次回購55.06萬股，佔0.03%股權，支付總金額約4997.5萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購的每股最高價為91元，每股最低價90.43元。回購符合法律法規、規範性文件的有關規定及股份回購方案的規定。
《經濟通通訊社27日專訊》
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