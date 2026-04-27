綠色動力環保(01330)首季盈利2億人幣，升12%，收入升8%

綠色動力環保(01330)(滬:601330)公布，截至3月31日止第一季盈利約2.06億元（人民幣．下同），升11.7%，每股盈利15分，扣除非經常性損益之純利2億元，升11.6%。
該集團指，營業收入8.9億元，升8%，加權平均淨資產收益率2.46%，升0.19個百分點。經營活動產生的現金流量2.6億元，跌2.5%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/04/2026 08:18
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該集團指，營業收入8.9億元，升8%，加權平均淨資產收益率2.46%，升0.19個百分點。經營活動產生的現金流量2.6億元，跌2.5%。
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《經濟通通訊社27日專訊》
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