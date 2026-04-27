中科航工(02357)附屬中航光電首季盈利4億人幣，跌38%，收入升1%

中科航工(02357)公布，附屬公司中航光電(深:002179)截至3月31日止第一季盈利約3.98億元（人民幣．下同），跌37.8%，每股盈利19.01分，扣除非經常性損益之純利3.8億元，跌39%。



該集團指，中航光電營業收入48.7億元，升0.7%，加權平均淨資產收益率1.63%，跌1.04個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》