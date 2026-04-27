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AH股新聞

27/04/2026 08:18

中科航工(02357)附屬中航光電首季盈利4億人幣，跌38%，收入升1%

　　中科航工(02357)公布，附屬公司中航光電(深:002179)截至3月31日止第一季盈利約3.98億元（人民幣．下同），跌37.8%，每股盈利19.01分，扣除非經常性損益之純利3.8億元，跌39%。

　　該集團指，中航光電營業收入48.7億元，升0.7%，加權平均淨資產收益率1.63%，跌1.04個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

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