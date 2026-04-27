【國務會議】李強：發揮新型舉國體制優勢，加快實現高水平科技自立自強

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▷ 會議提出加快科技自立自強，推動海洋數字化轉型
▷ 審議通過《行政法規制定程序條例》修訂草案
國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，會議指出，要錨定2035年建成科技強國的戰略目標，充分發揮新型舉國體制優勢，全面深化科技體制機制改革，一體推進教育科技人才發展，加快實現高水平科技自立自強。
會議指出，要緊盯全球科技前沿動向，圍繞國家戰略需求與產業發展需要，加強原創性引領性科技攻關，提升基礎研究水平，打造具有全球影響力的創新高地。要強化企業科技創新主體地位，支持有條件的企業參與重大科研項目、承擔國家重大戰略任務，帶動產學研協同發展，促進科技創新和產業創新深度融合。
*推動海洋領域數字化智能化轉型升級*
會議指出，要提高經略海洋能力，高效開發利用海洋，推動海洋經濟高質量發展，加快建設海洋強國。要強化海洋戰略科技力量，加強海洋科技創新，推動海洋領域數字化智能化轉型升級。要做強做優做大海洋產業，鞏固提升優勢產業地位，大力培育海洋生物醫藥、新材料等新興產業，有序開發海洋能源資源。要積極拓展海洋經濟發展空間，加強主要海灣整體規劃和海島保護利用，著力培育新的經濟增長點。要深度參與全球海洋治理，深化海洋領域開放合作，堅決維護國家海洋權益和戰略安全。
會議審議通過《行政法規制定程序條例（修訂草案）》。會議指出，科學制定行政法規是全面依法治國的一項基礎性工作。要認真抓好《行政法規制定程序條例》實施，堅持科學立法、民主立法、依法立法，適應經濟社會發展變化，及時開展立法研究，做好立項申請、評估論證、組織起草、立法審查等工作，健全完善配套規定，持續提升立法質效，為改革發展提供必要法治保障。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》
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