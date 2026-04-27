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AH股新聞

27/04/2026 09:46

《中歐關係》商務部：歐盟《工業加速器法案》構成嚴重投資壁壘和制度性歧視

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中国商务部指欧盟法案对电池等四行业设限，含排他条款
▷ 中方称法案违反WTO多项协定规则
▷ 中方建议删除歧视内容，否则将反制

　　中國商務部近日向歐委會提交了對歐盟《工業加速器法案》的評論意見。中國商務部就此表示，中方認為，法案對外商投資電池、電動汽車、光伏、關鍵原材料四大新興戰略行業設置了諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置了「歐盟原產」的排他性條款，構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

*涉嫌違反最惠國待遇、國民待遇等基本原則*

　　商務部稱，中方在評論意見中指出，法案主要存在以下問題：一是涉嫌違反最惠國待遇、國民待遇等基本原則，並違反《1994年關稅與貿易總協定》《與貿易有關的投資措施協定》《與貿易有關的知識產權協定》《補貼與反補貼措施協定》等多項協定規則。二是中國投資者將遭受歧視，這有違商業自願和公平競爭等市場經濟基本原則，更有違中歐領導人關於妥處摩擦分歧的重要共識，嚴重影響中國企業對歐投資預期。三是將拖累歐盟綠色轉型進程，損害歐盟市場的公平競爭，並給多邊貿易規則帶來新的衝擊。

　　在評論意見中，中方建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求、本地含量要求、強制轉讓知識產權和技術要求、公共採購限制政策等內容。希望歐方高度重視並認真考慮採納中方提交的評論意見，嚴格遵守世貿組織規則，避免歧視性限制措施。

　　中方將密切關注相關立法進程，並願與歐方就此進行對話溝通。如歐方無視中方建議，執意推動其成法，並因此損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中國企業合法權益。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》

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