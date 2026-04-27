《駐京專電》「五一」文化和旅遊消費周啟動，發放超2.84億元消費券

文化和旅遊部27日在京舉辦2026年全國「五一」文化和旅遊消費周媒體推介會，正式啟動全國「五一」文化和旅遊消費周活動，組織各地圍繞「五一」假期推出系列親民產品、樂民活動、便民服務和惠民措施，此次全國「五一」文化和旅遊消費周將從4月底持續到「五一」假期結束。



消費周期間，各地將圍繞踏青賞花、親子遊樂、研學旅遊等消費熱點推出應季文旅產品和活動，舉辦約1.37萬場次文旅消費活動，發放超2.84億元人民幣消費券等消費補貼，為居民遊客在「五一」假期樂享文旅、休閒度假提供更多選擇。



推介會上，中國氣象局國家氣候中心發布全國「五一」賞花旅遊地圖；中國石化推出「周五加滿油 周末自駕遊」等自駕遊消費惠民措施；中國移動推出「五一惠遊、暢享鄉途」專題優惠；中國工商銀行、中國農業銀行開展「愛購五一」「文旅潮玩季」等活動。



此外，中國旅遊景區協會組織開展旅遊景區歡樂消費季，「五一」期間聯動各地景區推出近200場活動；中國演出行業協會推介「跟著演出去旅行」「五一」假期重點演出活動及優惠。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》