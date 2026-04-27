《神州頭條》財經報章頭版摘要：滬深北交易所修訂發布規則，提升董秘履職能力

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：持續整治金融機構「內捲式」競爭

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人民銀行、國家外匯局日前召開全系統警示教育會暨樹立和踐行正確政績觀學習教育推進會。中國人民銀行行長潘功勝提出，持續整治金融機構「內捲式」競爭，積極穩妥推動地方政府融資平台債務和中小金融機構風險化解，對相關領域非法金融活動保持高壓打擊態勢。



審計機構接連「吹哨」年報審計意見折射A股生態新變化

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隨著2025年上市公司年報披露進入收官階段，會計師事務所審計報告陸續出爐，非標意見審計報告不時出現。對於已被實施退市風險警示的企業而言，非標審計結論或將觸發退市預警。



築牢壓艙石，澎湃新動能--31省份一季度經濟運行觀察

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近期，中國31個省區市陸續發布的經濟「首季報」顯示，各地深耕產業升級，培育新興動能，深挖內需市場，經濟運行實現平穩開局。專家認為，中國區域經濟形成「東西聯動、穩中向好」的發展格局。經濟大省挑大梁，區域協同聚力，為全國經濟穩健前行築牢堅實根基。





《上海證券報》



開放合作，提升服務業國際競爭力影響力

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近日，習近平總書記就服務業發展作出重要指示，站在戰略和全局高度，強調突出「開放合作」，為推進服務業擴能提質、開創服務業高質量發展新局面指明了方向、提供了遵循。



滬深北交易所修訂發布股票上市規則及配套制度

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4月24日，滬深交易所同步發布主板、科創板、創業板新修訂版股票上市規則、規範運作指引及配套制度，並自發布之日起施行。此舉旨在進一步提升董秘履職能力和水平，強化上市公司董事、高管和控股股東、實際控制人等「關鍵少數」責任，優化上市公司治理水平，更好保護投資者特別是中小投資者的合法權益。



預定利率研究值首升，保險產品定價迎平穩期

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近日，中國保險行業協會組織召開人身保險業利率研究專家咨詢委員會2026年一季度例會，保險業專家研究了人身保險產品預定利率研究值，提出當前普通型人身保險產品預定利率研究值為1.93%，較上季度上升4個基點，這是該研究值自披露以來的首次上調。





《證券時報》



中辦國辦印發《關於加強新就業群體服務管理的意見》

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳近期印發《關於加強新就業群體服務管理的意見》，系統部署新就業群體服務管理工作，從算法規范、社保體系完善、關愛服務與社會融入、制度保障等方面作出系統性制度安排，為全國新就業群體築牢權益保障底線。



上市公司回購增持愈用愈趁手，助推「科特估」重構與「含科量」提升

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近年來，A股「含科量」大幅提升，資本市場的底色正被重新定義。在此過程中，股份回購與增持發揮了愈來愈重要的作用--不僅維護股東權益、激勵員工、提振投資者信心，也促進上市公司價值發現和資本市場長期健康發展。上市公司回購增持愈用愈趁手，助推「科特估」重構與「含科量」提升，實現科技公司與資本市場共成長。



讓董秘專崗專職更專心，築牢公司治理根基

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中證監日前發布《上市公司董事會秘書監管規則》，細化崗位職責、提高任職門檻、強化責任追究，推動董秘回歸專崗專職，是完善上市公司治理、保護投資者權益的重要制度安排。