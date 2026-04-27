《鍾之日記》芯片強勢，內房跌低

4月27日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



伊朗局勢未見突破，油價續升，美股上周五（24日）個別發展，市場觀望氣氛濃厚，港股全日走勢反覆。雖然芯片股維持強勢，惟龍頭科技股午後走勢向下，拖累恒指倒跌。恒指全日收報25925，跌52點或0.2%，主板成交超過2516億元。



*滬綜指小幅收升0.16%，止兩連跌*



滬深股市今日升跌不一，滬綜指收升0.16%報4086.34點，止兩連跌，深成指也升0.37%，創業板指跌0.52%。兩市全日成交額2.59萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮減524億元或者2%。



瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，宏觀和自下而上的數據顯示中國基本面有所改善。儘管霍爾木茲海峽局勢對中國股市仍構成下行風險，但基本面改善和中國受能源衝擊的影響相對較小，短期內可能使其表現優於其他地區；未來兩個月，預計A股和H股都有潛在上漲空間，A股可能更多受益於穩健的工業企業利潤增長。



在政策及科技事件提振下，半導體全天強勢、漲3.9%，摩爾線程(滬:688795)首季同比扭虧為盈，股價收升8%，中芯國際(滬:688981)亦升超5%。另外，白酒股陷入調整，貴州茅台(滬:600519)績後跌3.8%。金屬股亦走低，鋁、鎢等跌幅居前，《彭博》報道指，稅務部門整頓「循環開票」行動對金屬市場造成衝擊，許多貿易商已被迫暫停業務。



*行業利好刺激，中芯飆逾6%最佳藍籌*



英特爾第二季度營收預測超出華爾街預期，凸顯出市場對其用於人工智能數據中心的服務器芯片需求旺盛。英特爾股價上周五(24日)一度大漲28%，衝上85.22美元歷史新高，收在82.57美元。亞洲股市半導體板塊今日均受帶動。



國內方面，國策繼續支持高科技產業發展。國務院總理上周五主持召開國務院常務會議，稱要錨定2035年建成科技強國的戰略目標，充分發揮新型舉國體制優勢，要全面深化科技體制機制改革，加快實現高水平科技自立自強；緊盯全球科技前沿動向，圍繞國家戰略需求與產業發展需要，加強原創性引領性科技攻關，打造具有全球影響力的創新高地。要強化企業科技創新主體地位，支持有條件的企業參與重大科研項目，承擔國家重大戰略任務，促進科技創新和產業創新深度融合。



除了上述刺激外，芯片股今日爆發還有一個重要催化劑，就是DeepSeek時隔15個月在上周五發布全新系列大模型DeepSeek-V4預覽版。央視社交媒體帳號「玉淵譚天」稱，DeepSeek推遲發布V4模型顯示該公司正在進行戰略轉變，以更深入地融入國產芯片生態系統。DeepSeek並未優先追求快速迭代，而是歷時數月，對軟件棧進行全面重新設計，以深度優化其在華為昇騰芯片上的性能，實現軟件主動適配硬件特性。



《新京報》評論則指出，中國最先進的開源大模型在推理階段實現了國產替代，這才是DeepSeek-V4發布背後更值得關注的信號。不過，評論同時亦指，DeepSeek-V4與國際頂尖閉源模型之間的能力差距依然存在。國產算力在訓練側的大規模應用目前亦仍處於起步階段，從個案突破到成為行業慣例，尚有相當距離。



為華為代工高端芯片的中芯國際(00981)股價起飛，今日收漲6.1%，報68.25元，為表現最佳藍籌。至於瀾起科技(06809)更漲13.8%，華虹(01347)升6%。



*大摩指樓市回暖仍存疑，內房股普遍下跌*



近日，內地北上廣深四大一線城市樓市成交顯著升溫，二手房率先放量、新房結構性回暖。據上海中原地產數據，3月二手住宅成交2.85萬套，環比增長178.79%，創2021年4月以來新高；進入4月份，二手房單日成交套數不斷刷新最高記錄，截至4月23日，成交已突破2萬套，期間有6天單日破1000套。



不過，摩根士丹利在報告中指出，由於低基數效應，包括北京、上海在內的部分一二線城市自3月以來二手房成交加快，但回升態勢能否持續仍存在疑問，現階段看，復甦向三四線及以下城市擴散的態勢並不明朗。



該行指出，部分城市二手房銷售改善的原因包括政策刺激、低總價房源的租金回報率改善，以及去年第四季以來被壓抑的需求釋放等。在政策效應減弱且第二季淡季居民情緒可能再度走弱的背景下，住房銷售或降溫；良好數據維持數月，方能證明當前這輪回暖並非過去幾年中多次出現的又一次「假啟動」。



內房股今日多數承壓，中國金茂(00817)收挫3.2%，報1.52元；華潤置地(01109)下挫2.5%，報31.38元；龍湖集團(00960)與融創中國(01918)均跌約1.9%，現價分別為8.08元和1.05元；新城發展(01030)與萬科(02202)則均跌約1.4%，分別報2.09元和2.85元。



評級機構惠譽將龍湖的長期外幣發行人違約評級展望從「負面」調整至「穩定」，評級維持「BB-」，因其大規模投資物業組合及物業管理業務帶來的穩定經常性收入，有助緩衝開發業務環境惡化、融資渠道受限等風險。與此同時，惠譽將萬科長期發行人違約評級從「CC」下調至「限制性違約」，認為本金到期展期一年構成對條款的實質性削弱，並警告萬科大部分現金可能受限、難以即時還債，未來或再陷困境債務交換。



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