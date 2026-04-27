《Ａ股焦點》恒鋒信息挫近10%，實控人歐霖杰涉嫌嚴重違法被留置

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恒鋒信息(深:300605)昨晚公告稱，公司於4月25日收到通知，公司實際控制人、副董事長兼總裁歐霖杰因涉嫌嚴重違法被福建閩侯縣監察委員會留置。截至公告披露日，公司未被要求協助調查。目前，公司法定代表人、實際控制人、董事長魏曉曦主持工作。



恒鋒信息現跌9.68%，報12.51元（人民幣．下同）。



恒鋒信息表示，公司擁有完善的組織架構和規範的治理體系，其他董事和高級管理人員均正常履職，董事會運作正常，生產經營管理情況正常。上述事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。公司將持續關注該事項後續進展，並按規定及時履行信息披露義務。



資料顯示，歐霖杰與魏曉曦為夫妻關係，二人一起創辦恒鋒信息。截至2025年三季度末，二人合計持有恒鋒信息30.88%股份，為恒鋒信息實控人。



*公司持續虧損，現金流為負*



公開資料顯示，恒鋒信息為智慧城市信息服務提供商，主要向客戶提供信息服務的規劃設計諮詢、軟硬件開發、系統集成、運維托管等全過程信息技術服務，產品主要服務於智慧城市中民生、公共安全、城市服務三大領域。



值得注意的是，恒鋒信息的盈利能力及現金流層面長期面臨顯著壓力。2019年至2024年，公司歸母淨利潤從6097萬元持續下滑至-8680萬元，經營活動產生的現金流量淨額在六個年度中有五個年度均為負值。



恒鋒信息日前披露的2025年業績預告顯示，公司預計2025年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-2800萬元至-1400萬元，同比續虧。與此同時，自2025年以來，魏曉曦與歐霖杰多次減持所持股份，其中魏曉曦累計減持1127.9萬股，歐霖杰累計減持454.61萬股。

《經濟通通訊社27日專訊》