《Ａ股焦點》江淮汽車漲停，與華為簽新協議開啟「尊界2.0」時代

安徽江淮汽車集團股份有限公司(滬:600418)與華為終端有限公司26日在北京簽署《聯合創新合作協議》。雙方宣布戰略合作進入全面縱深階段，聚焦技術共研、產業鏈共融和品牌共塑，共同推動尊界品牌向中國超豪華智能汽車引領者發展。簽約現場的背景板顯示，這是「尊界品牌深化合作2.0」。



根據協議，雙方將圍繞尊界品牌價值提升與核心競爭力構建，加大在新能源汽車前沿技術領域的聯合創新投入，強化產業鏈協同，為產品持續領先提供支撐。未來，尊界計劃推出更多車型，完善產品矩陣，鞏固其在超豪華智能汽車市場的地位。



江淮汽車午後漲停，現價48.94元人民幣。



超豪華智能電動汽車尊界首款車型「尊界S800」去年5月底上市，官方指導價為70.8萬-101.8萬元人民幣。截至今年3月底，尊界S800累計交付量突破1.6萬台，連續7個月穩居中國百萬級超豪華轎車銷量冠軍。華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東26日在北京車展鴻蒙智行會客廳直播中透露，尊界更高端的200萬級新車將在6月底對外發布。

《經濟通通訊社27日專訊》