《中國要聞》王毅晤緬甸新任總統，籲中緬合作徹底鏟除網賭電詐

4月25日，中共中央政治局委員、外長王毅在內比都會見緬甸新任總統敏昂萊。王毅在會談中強調，中方願同緬方合作，堅決徹底鏟除網賭電詐毒瘤。



王毅表示，中緬構建命運共同體完全契合兩國發展振興需要，符合兩國人民切身利益。中方支持緬新政府五大施政重點，願同緬方保持高層交往，加強戰略協調，圍繞震後重建推進雙邊合作，助緬盡快重建經濟體系，提高自主發展能力。中方將繼續在多邊平台為緬仗義執言，支持緬參與更多對話合作機制，增進同東盟良性互動。



王毅稱，中國對緬政策一以貫之，可以概括為三個「堅定支持」，即堅定支持緬方走出一條符合本國國情、得到人民擁護的成功發展道路；堅定支持緬方維護好國家主權、安全和領土完整；堅定支持緬方實現國家和平、民族和解、社會和諧。



*緬方：加大打擊網賭電詐，保護中方在緬利益*



敏昂萊表示，緬新政府期待同中方加強高層交往，共創國與國關係典範，共築緬中命運共同體。緬方絕不允許在緬境內發生任何有損中國利益的行為，將繼續加大打擊網賭電詐，採取措施切實保護中方在緬人員、機構和項目安全。

《經濟通通訊社27日專訊》