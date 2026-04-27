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AH股新聞

27/04/2026 09:29

《中意關係》意大利據報將引渡中國黑客赴美受審，涉竊取新冠疫苗研究成果

　　據《路透》援引消息人士報道，意大利政府決定引渡一名被美國以黑客罪名通緝的中國男子Xu Zewei（譯音徐澤偉），該男子被指控竊取了包括2019冠狀病毒(COVID-19)醫學研究在內的成果。

　　徐澤偉的代表律師對此表示，尚未收到關於引渡請求的正式法令。另據《彭博》報道，政府的這項決定是在本月初意大利法院裁定徐澤偉可以被引渡之後做出的。

　　應美國當局要求，徐澤偉去年7月3日在米蘭被捕。美國當局指控他犯有電信詐騙和嚴重身份盜竊罪，涉嫌參與2020年2月至2021年6月期間的電腦網絡盜竊行為。

　　美國司法部指控，徐澤偉受中國政府指使，入侵並竊取了關鍵的2019冠狀病毒的研究成果。司法部稱，徐澤偉是網絡專家團隊的一員，該團隊在2020年以正進行COVID-19疫苗、治療和檢測方面研究的美國大學、免疫學家和病毒學家為目標。司法部還指控徐澤偉是2021年一個名為「鉿」(Hafnium)的網絡間諜組織成員，這個組織入侵了全球數千台電腦，包括美國境內的電腦。
《經濟通通訊社27日專訊》

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