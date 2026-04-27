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27/04/2026 14:23

【ＡＩ】騰訊QClaw發布新版本：支持Hermes框架，接入DeepSeek-V4-Pro等最新模型

　　騰訊(00700)旗下騰訊雲今日宣布QClaw發布v0.2.14版本更新。據介紹，這是該項目迄今為止力度最大的一次版本更新。新版本正式接入支持Hermes框架，用戶可以創建並運行Hermes類型的Agent。

　　遠程操控方面，QClaw的微信小程序新增語音交互與文件共享功能。用戶可通過微信小程序「QClaw管家」以語音方式遠程下達指令，並支持將文件分享給好友。此外，小程序還支持一鍵綁定用戶在Lighthouse雲服務器上已購買的雲端Agent實例。完成綁定後，本地和雲端的Agent可在小程序中統一管理和調度，用戶即使不在電腦前也能遠程執行任務。

　　底層模型方面，QClaw從固定使用模式升級為自由切換模式。用戶可選擇系統智能匹配模型，也可手動指定。目前已支持的模型包括Hy3 preview、DeepSeek-V4 Pro、Kimi-K2.6及GLM-5.1。與此同時，積分統計體系也從原有的Token計數改為按任務類型和所用模型匹配積分額度。

　　連接器方面，本次更新新增了對百度網盤、攜程、飛豬和騰訊新聞四個平台的接入支持。用戶可通過對應的連接器讓Agent訪問百度網盤中的文件、查詢攜程和飛豬上的行程信息，以及獲取騰訊新聞的內容摘要。此外，基於騰訊文檔的Agent團隊協作功能也同步上線。
《經濟通通訊社27日專訊》

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