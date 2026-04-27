《中國要聞》最高法院裁定露韋美對宇樹科技發起惡意訴訟，須賠償8萬元

據《財經》雜誌報道，經過近九個月的角力，杭州露韋美日化有限公司針對杭州宇樹科技公司旗下「A2機器狗」和「Go2機器狗」提起的系列專利侵權訴訟有結果，最高法院於4月24日作出判決，認定露韋美構成惡意訴訟，需向宇樹賠償合理開支8萬元（人民幣．下同），同時承擔案件受理費用共計3700元。



上述判決的案件是宇樹針對露韋美相關專利侵權訴訟而發起的反訴。最高法院判決指出，相較於露韋美惡意訴訟給宇樹造成的實際損失，宇樹在本案中反訴主張的8萬元賠償數額可謂微乎其微，僅屬象徵性賠償，且有證據證明，應予支持。報道引述江蘇省高級人民法院原資深法官宋健指，「可以從判決結果看出的導向是，要讓不誠信者付出應有代價」。



*最高法院斥露韋美精心算計、又反覆無常*



2025年6月25日，露韋美從關聯方受讓一項名為「一種電子狗」的發明專利，隨即自同年7月1日起依據該專利權向宇樹發起一系列專利侵權訴訟。除了本案反訴涉及的「Go2機器狗」「A2機器狗」，露韋美還曾就「Go2 pro機器狗」於2026年1月向杭州市中級人民法院提起訴訟，杭州中院於已於4月3日以專利權被無效宣告為由，駁回有關起訴。



針對「Go2機器狗」的專利侵權訴訟，杭州中院於2025年9月26日一審駁回露韋美的全部訴訟請求。露韋美不服，向最高法院上訴。2026年2月3日，最高法院二審駁回露韋美的上訴，維持原判。



在該案二審判決書中，最高法院以罕見的嚴厲措辭指出，露韋美獲得涉案專利權後並未實際製造、銷售專利產品，經營範圍也與涉案專利技術明顯無關，卻在短短五天後即對宇樹提起訴訟；其又在一審被駁回訴訟之下，向最高法院請求先行判決宇樹公司賠償8000萬元，並以此作為賠償訴訟請求數額，但在詢問結束後僅一天其又以書面方式確定為500元，可謂「既精心算計、又反覆無常」，而且「有違背誠信原則，予以譴責」。

《經濟通通訊社27日專訊》