【ＡＩ】中國信通院啟動DeepSeek-V4國產化適配測試工作

據中國信通院消息，為推動DeepSeek-V4與國產軟硬件的深度適配，加速技術協同優化及產業應用落地，中國信通院聯合位於北京經開區國家信創園的人工智能軟硬件協同創新與適配驗證中心，正式啟動DeepSeek-V4國產化適配測試工作。



據悉，本次適配測試依托人工智能大模型及軟硬件評測工業和信息化部重點實驗室，以及AISHPerf(Performance Benchmarks of Artificial Intelligence Software and Hardware)人工智能軟硬件基準體系及測試工具，面向芯片、服務器、一體機、集群、開發框架及工具鏈、智算設施及平台等人工智能軟硬件產品及系統開展。



測試覆蓋DeepSeek V4全系列模型，聚焦推理、微調等流程，從適配易用性、功能完備性、優化效果、性能指標、成本等維度開展評估，結合模型技術特性，新增長序列處理、代碼生成與理解、智能體調用成功率和任務拆解能力等測評方向，形成立體化評測體系，全面檢驗適配水平。

《經濟通通訊社27日專訊》