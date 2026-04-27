《中國要聞》內地促加強平台算法治理及用工制度等，保障新就業群體權益

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近期印發《關於加強新就業群體服務管理的意見》（以下簡稱《意見》），意見提出加強互聯網平台算法治理。督促互聯網平台企業切實履行社會責任，規範算法，提高透明度，保障新就業群體對算法規則的知情權、參與權、選擇權。



《意見》還要求優化調整算法規則，充分聽取工會、新就業群體代表等意見，合理確定分配規則、計價規則、時長預估等。意見亦提到綜合整治「內捲式」競爭，嚴防損害新就業群體合法權益。



《意見》指出，主要目標是到2027年，新就業群體勞動用工逐步規範、從業環境顯著改善、合法權益有力保障。



*推動互聯網平台、快遞企業完善用工管理制度*



此外，在依法維護合法權益方面，《意見》要求推動互聯網平台企業、快遞企業等完善用工管理制度，推廣使用適應行業特點、緊貼新就業群體需求的勞動合同、書面協議參考文本，並根據用公事實，依法合理確定權利義務。督促互聯網平台企業、快遞企業等根據工作任務、勞動強度等合理確定新就業群體勞動報酬，及時足額支付。保障新就業群體休息權益，加強惡劣天氣等特殊情形下的勞動保護。依法依規查處不合理收費抽傭、不公平分配流量，以及濫用市場支配地位等違法違規行為。

《經濟通通訊社27日專訊》