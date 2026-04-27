《中國監管》彭博：中國稅務部門整頓「循環開票」，震動金屬交易市場

據《彭博》報道，中國稅務部門的全面整頓行動對金屬市場中的貿易商造成衝擊，許多公司面臨著開票額度被大幅壓縮的問題。



據悉，中國已加強審查所謂的「循環開票」，這種操作涉及關聯方之間互相買賣並用發票獲取銀行貸款。國家稅務總局上周五（24日）說，已加強整治此類行為，擠出GDP「水分」。



據幾位受影響人士透露，該項調查牽扯到了上海一大批從事銅、鋁、銀交易的貿易商。隨著地方稅務部門開展嚴格的合規檢查，許多貿易商已被迫暫停業務。



雖然稅務機關並不是想阻礙正當交易，但市場參與者擔心額度可能過度收緊，從而影響了實際交易量。一貿易商表示，本月整頓之風颳到上海，而許多公司已經用完了發票額度，這嚴重衝擊了上海的現貨交易活動。



*銅市場大受衝擊，發票額度被收緊*



前述受影響人士稱，雖然最新一輪整頓涵蓋了建材、化工和道路貨運等多個行業，但銅市場受到的衝擊尤為嚴重。在大宗商品市場，發票常被用於從銀行獲得短期融資，而銅因為價格高、流動性強，就格外適合用於此目的。



他們還稱，部分大型國有大宗商品貿易商、國際貿易商和國內分銷民企的額度遭到削減。許多企業已暫停業務，以重新評估風險，並重新制定今年剩餘時間的商業計劃，同時等待地方稅務部門下發新的發票額度。

《經濟通通訊社27日專訊》