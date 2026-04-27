【聚焦數據】內地3月工業企業利潤同比增長15.8%，創去年9月以來新高

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▷ 1-3月全國規模以上工業企業利潤總額16960.4億元
▷ 國有、股份制、私營企業利潤分別增10.1%、20.9%、25.4%
國家統計局公布數據顯示，1-3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額16960.4億元(人民幣．下同)，同比增長15.5%。3月單月利潤同比增長15.8%，增速創去年9月以來新高。1-3月份，規模以上工業企業實現營業收入33.19萬億元，同比增長5.0%；營業收入利潤率為5.11%，同比上升0.46個百分點。
1-3月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額6196.1億元，同比增長10.1%；股份制企業實現利潤總額13054.6億元，增長20.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額3837.3億元，增長1.2%；私營企業實現利潤總額4305.3億元，增長25.4%。
*一季度製造業利潤總額增長19.1%*
1-3月份，採礦業實現利潤總額2563.3億元，同比增長16.2%；製造業實現利潤總額12384.3億元，增長19.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2012.8億元，下降3.2%。
1-3月份，主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增長1.2倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.2倍，化學原料和化學製品製造業增長54.5%，煤炭開採和洗選業增長6.7%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈，電氣機械和器材製造業持平，石油和天然氣開採業下降1.4%，通用設備製造業下降1.9%，電力、熱力生產和供應業下降3.4%，農副食品加工業下降6.0%，紡織業下降7.8%，專用設備製造業下降8.2%，汽車製造業下降17.7%，非金屬礦物製品業下降42.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈轉虧。
《經濟通通訊社27日專訊》
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