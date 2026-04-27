【聚焦數據】內地首季批發和零售業增加值增4.1%，AI智能眼鏡銷售額增近五成

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▷ 智能眼鏡銷售量、銷售額同比增42.4%、46.8%
▷ 農村網絡零售額同比增11.0%，農產品增14.7%
據中國商務部官網消息，今年以來，商務部創新推動現代商貿流通體系建設，促進批發和零售業高質量發展。據國家統計局數據，一季度，中國批發和零售業增加值3.5萬億元（人民幣．下同），同比增長4.1%，佔GDP比重為10.5%。今年首次將智能眼鏡納入補貼範圍，成為消費品以舊換新新熱點，在政策帶動下，重點企業智能眼鏡銷售量、銷售額同比分別增長42.4%、46.8%。
從批發業看，一季度，商務部重點聯繫商品市場成交額同比增長8.6%，其中生產資料類、工業消費品類市場成交額同比分別增長16.1%、10.7%。從零售業看，據國家統計局數據，一季度，商品零售額11.3萬億元，同比增長2.2%。限額以上零售業單位中便利店、超市、專業店零售額同比分別增長8.3%、5.1%、0.5%。
*商圈客流量增逾5%、營業額增4.8%*
城市商圈客流穩步增長。一季度，商務部重點監測的全國78個步行街、商圈的客流量、營業額同比分別增長5.2%、4.8%。縣域市場活力增強。據國家統計局數據，一季度，鄉村消費品零售額1.7萬億元，同比增長3.1%，增速高於城鎮0.8個百分點。農村電商蓬勃發展。商務大數據顯示，一季度，全國農村網絡零售額同比增長11.0%，農產品網絡零售額同比增長14.7%。
綠色消費市場規模持續擴容。據有關行業協會測算，一季度，中國綠色家居市場規模約5000億元；二手車交易額達3128.82億元，同比增長4.7%。以舊換新政策持續發力。截至目前，消費者購買6大類家電產品2799.9萬台，帶動銷售1149.8億元；購買數碼和智能產品4206.3萬件，同比增長32.8%，帶動銷售1251.27億元，同比增長37.4%。
《經濟通通訊社27日專訊》
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