《行業數據》信通院：3月內地市場手機出貨2115萬部，同比下降7.1%

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▷ 同期5G手機出貨量1966.7萬部，佔總量93.0%
▷ 國產品牌手機出貨量1778.7萬部，同比下降14.8%
中國信通院發布數據顯示，2026年3月，國內市場手機出貨量2115.0萬部，同比下降7.1%，其中，5G手機1966.7萬部，同比增長1.3%，佔同期手機出貨量的93.0%。1-3月，國內市場手機出貨量6080.5萬部，同比下降12.7%，其中，5G手機5546.8萬部，同比下降9.1%，佔同期手機出貨量的91.2%。
2026年3月，國內手機上市新機型19款，同比下降70.3%，其中5G手機13款，同比下降60.6%，佔同期手機上市新機型數量的68.4%。1-3月，國內手機上市新機型79款，同比下降30.1%，其中5G手機48款，同比下降23.8%，佔同期手機上市新機型數量的60.8%。
*3月國產品牌手機出貨量降14.8%*
2026年3月，國產品牌手機出貨量1778.7萬部，同比下降14.8%，佔同期手機出貨量的84.1%；國產品牌上市新機型19款，同比下降69.8%，佔同期手機上市新機型數量的100%。1-3月，國產品牌手機出貨量5221.6萬部，同比下降14.0%，佔同期手機出貨量的85.9%；國產品牌上市新機型75款，同比下降32.4%，佔同期手機上市新機型數量的94.9%。
2026年3月，智能手機出貨量2008.7萬部，同比下降6.3%，佔同期手機出貨量的95.0%；智能手機上市新機型15款，同比下降68.8%，佔同期手機上市新機型數量的78.9%。1-3月，智能手機出貨量5704.0萬部，同比下降11.6%，佔同期手機出貨量的93.8%；智能手機上市新機型65款，同比下降22.6%，佔同期手機上市新機型數量的82.3%。
《經濟通通訊社27日專訊》
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