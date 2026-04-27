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AH股新聞

27/04/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.12%，國務院要求加快實現高水平科技自立自強

　　滬深股市今早開盤漲跌不一，滬綜指低開0.12%，報4074.81點，深成指高開0.13%，創業板高開0.28%。

　　國務院總理李強24日主持召開國務院常務會議，研究科技創新有關工作。會議稱要錨定2035年建成科技強國的戰略目標，充分發揮新型舉國體制優勢，全面深化科技體制機制改革，一體推進教育科技人才發展，加快實現高水平科技自立自強。　

　　會議還指出，要緊盯全球科技前沿動向，圍繞國家戰略需求與產業發展需要，加強原創性引領性科技攻關，提升基礎研究水平，打造具有全球影響力的創新高地；要高效開發利用海洋，推動海洋經濟高質量發展，加快建設海洋強國，加強海洋科技創新，做強做優做大海洋產業。

　　此外，DeepSeek上周發布備受期待的V4系列大模型，引發國產芯片股上揚，早盤半導體板塊再度活躍。央視社交媒體帳號「玉淵譚天」表示，DeepSeek推遲發布其V4大型，顯示該公司正在進行戰略轉變，以更深入地融入中國國產芯片生態系統。「玉淵譚天」稱DeepSeek並沒有優先考慮快速迭代，而是花了幾個月時間重新設計其軟件棧，以優化在華為昇騰芯片上的性能，使軟件主動適配硬體特性。

　　人民銀行今日進行2185億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放2180億元。本周公開市場將有170億元逆回購到期。
《經濟通通訊社27日專訊》

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