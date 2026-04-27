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27/04/2026 15:09

《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.5%，深證B平收

　　上證B股指數收升0.5%，報273.31點。深證B股指數收升不足0.1%，報1194.68點。
《經濟通通訊社27日專訊》

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