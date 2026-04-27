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AH股新聞

27/04/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.15%，半導體股持續強勢

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日收升0.15%至4085.88點，深成指漲0.52%，創業板指跌0.2%
▷ 半導體板塊升3.6%，帝奧微、歐萊新材漲停
▷ 貴州茅台股價跌3.7%，迎駕貢酒跌3.2%

　　英特爾上周公布的第二季營收預測超出華爾街預期，引發了新一輪買盤，分析師指「人工智能是市場高度看好，普遍被視為贏家的領域」，AI廣闊前景推動日韓及中國芯片股走高。滬指早盤低開，盤中扭轉跌勢，上午收升0.15%報4085.88點；深成指收揚0.52%，創業板指則跌0.2%。滬深兩市半日成交17011億元（人民幣．下同），較上個交易日減288億元或1.7%。

　　半導體領漲大市，板塊指數升近3.6%，帝奧微(滬:688381)、歐萊新材(滬:688530)升20%封板。國務院總理李強上周主持召開國務院常務會議稱，要全面深化科技體制機制改革，加快實現高水平科技自立自強；緊盯全球科技前沿動向，圍繞國家戰略需求與產業發展需要，加強原創性引領性科技攻關，打造具有全球影響力的創新高地。同時，央視新媒體帳號「玉淵譚天」稱，DeepSeek推遲發布V4模型顯示該公司正在進行戰略轉變，使軟件主動適配國產硬體特性，以更深入地融入國產芯片生態系統。

　　下跌方面，龍頭酒企股價下滑拖累酒股，貴州茅台(滬:600519)挫3.7%，迎駕貢酒(滬:603198)跌3.2%。貴州茅台24日公布，一季度實現營收539.09億元，同比增6.5%；淨利潤272.43億元，同比增1.5%。相比之下，茅台2025年一季度營收同比增10.5%，淨利潤同比增11.6%。
《經濟通通訊社27日專訊》

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