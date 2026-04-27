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27/04/2026 13:41

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.2%，芯片、日用化工股漲幅居前

　　A股市場午後個別走，滬綜指升0.2%，報4087.47點，滬深300指數升0.14%，深成指升0.56%，創業板指則跌0.16%。上海B股升0.63%，深圳B股軟0.15%。芯片、日用化工股漲幅居前，白酒、農業種植板塊走疲。
《經濟通通訊社27日專訊》

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