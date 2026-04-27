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27/04/2026 11:49

【聚焦數據】首3月中國非金融類對外直接投資335.1億美元，下降6.1%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年1-3月中國非金融類對外直接投資335.1億美元，同比下降6.1%
▷ 同期對外承包工程完成營業額373.1億美元，同比增長9.2%
▷ 對「一帶一路」國家非金融類直接投資88.2億美元，同比下降0.9%

　　據商務部、外匯局統計，2026年1-3月，中國全行業對外直接投資3094.5億元人民幣，同比增長5.4%（以美元計為445.3億美元，增長8.9%）。其中，中國境內投資者共對全球140個國家和地區的4111家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資2328.6億元人民幣，下降9.1%（以美元計為335.1億美元，下降6.1%）。

*首3月對外承包工程業務完成營業額增5.7%*

　　2026年1-3月，中國對外承包工程業務完成營業額2593.5億元人民幣，同比增長5.7%（以美元計為373.1億美元，增長9.2%），新簽合同額3853億元人民幣，下降8.5%（以美元計為554.3億美元，下降5.5%）。

　　2026年1-3月，中國企業共向境外派出各類勞務人員9.6萬人，較上年同期減少1萬人；其中承包工程項下派出3萬人，勞務合作項下派出6.6萬人。月末在外各類勞務人員59.8萬人。

*首3月對「一帶一路」國家非金融類直接投資降4%*

　　2026年1-3月，中國企業在共建「一帶一路」國家非金融類直接投資612.7億元人民幣，同比下降4%（以美元計為88.2億美元，下降0.9%）。

　　對外承包工程方面，中國企業在共建「一帶一路」國家新簽承包工程合同額3485.1億元人民幣，同比增長2.4%（以美元計為501.5億美元，增長5.8%）；完成營業額2186.9億元人民幣，增長10%（以美元計為314.7億美元，增長13.6%）。
《經濟通通訊社27日專訊》

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