《中國要聞》巴基斯坦總統訪華赴湖南海南，中國外交部：願推動兩國各地友好交流合作

巴基斯坦外交部日前宣布，總統扎爾達里應邀於4月25日至5月1日訪問中國。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上介紹稱，今年是中巴建交75周年，中巴關係保持了高水平的良好發展勢頭。巴基斯坦總統扎爾達里於4月25日至5月1日來華訪問湖南省和海南省。中方願同巴方一道，推動兩國各層級、各地方友好交流合作，共同致力於構建更加緊密的中巴命運共同體。



巴基斯坦外交部日前宣布，扎爾達里將於4月25日至27日訪問湖南長沙，隨後於4月28日至5月1日前往海南三亞，期間將與地方領導人會晤，討論雙邊關係進展，特別是經濟合作與中巴經濟走廊項目。



巴基斯坦總統官方Facebook發文指，扎爾達里26日在湖南長沙與湖南省委書記沈曉明會面，雙方聚焦農業、衛生、教育與貿易等領域務實合作，並重申巴中關係的重要性。



扎爾達里此行正值巴基斯坦在美伊戰爭停火談判協調扮演重要角色之際。美國總統特朗普特使威特科夫和女婿庫什納原定美東時間25日前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗代表面對面會談，但特朗普同日宣布已取消此次行程，並稱「伊朗想談的時候，只要打電話就可以」。伊朗官媒指，隨後伊朗總統與巴基斯坦總理通電話時表示，只要美國持續對往返伊朗港口的船隻實施海上封鎖，伊朗就不會重啟和平談判。

《經濟通通訊社27日專訊》