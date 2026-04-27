《中國要聞》國家發改委：依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定

國家發改委網站今日發布「外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）對外資收購Manus項目作出安全審查決定」稱，外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。



去年12月，Meta(US.META)宣布將收購Manus，該交易對Manus的估值在20億至30億美元之間。隨後中國商務部表示，將對Meta收購Manus一事進行評估和調查，至本月初再強調，中國政府支持企業根據需要開展跨國經營與技術合作，惟相關行為需遵守中國法律法規，履行法定程序。在此期間，有外媒引述消息指，中國因調查有關交易而限制Manus的兩名聯合創始人出境。



上周五，《彭博》引述知情人士報道，中國要求部分知名科技公司，未經許可不得新增來自美國資本的投資；此舉是在Meta提出收購Manus之後，中國官方採取的舉措之一，意在阻止美國投資人在事關國家安全的敏感行業取得相關中國企業的股權。

《經濟通通訊社27日專訊》