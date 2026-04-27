綠色動力環保(01330)首季上網電量11億度，增4.3%，供汽量升36%

綠色動力環保(01330)(滬:601330)公布，截至3月31日止首季下屬子公司合計上網電量為約10.8億度，按年增長4.34%；供汽量為30.67萬噸，增長36.25%。
該集團指，首季垃圾進廠量336.57萬噸，按年增長6.61%。發電量約12.9億度，增長4.2%。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/04/2026 08:18
綠色動力環保(01330)(滬:601330)公布，截至3月31日止首季下屬子公司合計上網電量為約10.8億度，按年增長4.34%；供汽量為30.67萬噸，增長36.25%。
該集團指，首季垃圾進廠量336.57萬噸，按年增長6.61%。發電量約12.9億度，增長4.2%。
《經濟通通訊社27日專訊》
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