建發國際(01908)委廈門建發集團總經理程東方任非執董

建發國際集團(01908)公布，程東方已獲委任為非執行董事，自上周五(24日）起生效。
該集團指，程東方程任廈門建發股份(滬:600153)董事、上海建發致新(深:301584)董事及廈門建發集團總經理。該集團指，他並無收取任何董事酬金，但可能有權獲取有關酌情花紅及/或其他福利。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票
27/04/2026 08:18
建發國際集團(01908)公布，程東方已獲委任為非執行董事，自上周五(24日）起生效。
該集團指，程東方程任廈門建發股份(滬:600153)董事、上海建發致新(深:301584)董事及廈門建發集團總經理。該集團指，他並無收取任何董事酬金，但可能有權獲取有關酌情花紅及/或其他福利。
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N