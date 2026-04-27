建發國際(01908)委廈門建發集團總經理程東方任非執董

建發國際集團(01908)公布，程東方已獲委任為非執行董事，自上周五(24日）起生效。



該集團指，程東方程任廈門建發股份(滬:600153)董事、上海建發致新(深:301584)董事及廈門建發集團總經理。該集團指，他並無收取任何董事酬金，但可能有權獲取有關酌情花紅及/或其他福利。

《經濟通通訊社27日專訊》