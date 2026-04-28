海天味業(03288)首季盈利24億人幣，升11%，收入升9%

海天味業(03288)(滬:603288)公布，截至3月31日止第一季盈利約24.4億元（人民幣．下同），升10.9%，每股盈利42分，扣除非經常性損益之純利23.5億元，升9%。



該集團指，營業收入90.3億元，升8.6%，加權平均淨資產收益率5.97%，跌0.91個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》