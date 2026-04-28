浙江滬杭甬(00576)子公司浙商證券首季盈利7.5億人幣，升36%，收入升41%

浙江滬杭甬(00576)公布，子公司浙商證券(滬:601878)截至3月31日止第一季盈利約7.5億元（人民幣．下同），升35%，每股盈利17分，扣除非經常性損益之純利7.5億元，升36%。



該集團指，浙商證券營業收入23.6億元，升40.8%，加權平均淨資產收益率2.02%，升0.45個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》