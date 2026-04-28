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28/04/2026 08:23

浙江世寶(01057)控股股東世寶控股計劃減持不超過2468萬A股

　　浙江世寶(01057)(深:002703)公布，控股股東浙江世寶控股集團計劃自5月22日至8月19日合計減持不超過2467.9萬股A股，即不超過總股本的3%。

　　該集團指，世寶控股通過集中競價方式減持A股合計不超過822.7萬股，不超過總股本的1%；以及通過大宗交易方式減持A股合計不超過1645.3萬股，不超過總股本的2%。目前世寶控股持有32.9%股權。
《經濟通通訊社28日專訊》

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