《駐京專電》發改委：「十五五」期間服務業有20萬億元增長空間

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國新辦今日就《關於推進服務業擴能提質的意見》有關情況舉行國務院政策例行吹風會，國家發改委副主任沈竹林表示，《意見》明確了服務業發展的主要目標，當中既有定量目標，也有定性目標。「十四五」末，中國服務業規模達到了80萬億元（人民幣．下同），《意見》提出，「十五五」的定量目標是到2030年服務業總規模躍上100萬億元台階，這意味著在「十五五」期間，還有20萬億元的增長空間。



在定性目標方面，《意見》提出，要基本形成質量更高、結構更優、品質更佳、活力更足的發展格局，培育更多「中國服務」品牌。



*重點圍繞科技服務等6大領域17個重點環節布局*



沈竹林又指，《意見》部署了服務業發展的「十個重點領域」，聚焦生產性服務業的關鍵環節和生活性服務業的重點方向，針對一些卡點堵點、難點痛點，都做了相應的部署安排。在生產性服務業方面，主要是面向企業生產經營活動，全鏈條補強存在的一些短板弱項。下一步，要重點圍繞科技服務、現代物流、信息軟件服務、供應鏈金融、節能環保、商務服務這6大領域17個重點環節進行布局。重點是促進設計研發環節向專業化、高端化發展；在生產環節，主要是提升它的價值；在市場環節，重點是要實現價值進一步放大，帶動生產性服務業向研發和市場，即常說的「微笑曲線」兩端不斷延伸。希望通過強大的生產性服務業，為製造業競爭力提升提供有效的支撐。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》