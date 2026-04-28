《駐京專電》發改委：大力培育工業設計領軍企業，推動設計與產品互促共進

國家發改委副主任沈竹林今日在國務院政策例行吹風會上介紹《關於推進服務業擴能提質的意見》有關情況。他指出，下一步重點在生產性和生活性服務業兩方面要加力推動。發改委將和工信部一道，大力培育工業設計領軍企業，打造一批具有中國特色、國際水平的工業設計高水平平台，推動中國設計和中國產品互促共進、相得益彰，並用更多務實的舉措來促進開放，拿出「真金白銀」來支持服務業的擴能提質。



他指出，圍繞著擴能提質，在生產性服務業方面，就是要以更強大的「中國服務」，來支撐更高端的「中國製造」。「像工業設計，目前專業化工業設計企業還是規模偏小，競爭力還不夠強，對於製造業整體向中高端邁進的支撐作用還不夠突出。」



在生活性服務業方面，他表示，將推動以更優質的民生服務，托起更美好的人民生活。「舉個例子講，比如大家比較關注城市停車設施的建設，在『十五五』期間，將指導地方分類推進城市停車設施的建設，重點是要面向老舊小區，盤活用好存量資源，挖掘一些閒置和邊角的土地資源，來支持新建或改造停車設施，推動解決停車難的煩惱」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》