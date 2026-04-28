深高速(00548)首季純利升6.5%至5.1億人幣

深高速(00548)(滬:600548)公布，截至2026年3月31日止首季純利5.09億元（人民幣．下同），按年升6.5%；每股基本盈利0.192元。



期內收入17.59億元，跌0.7%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社28日專訊》