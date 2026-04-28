深高速(00548)建議聘請畢馬威為2026年度審計師

深高速(00548)(滬:600548)宣布，建議聘請畢馬威為公司2026年度審計師，而德勤將於年度股東會結束後退任，由於審計師連續承辦同一家企業年審業務不得超過5年。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/04/2026 18:24
深高速(00548)(滬:600548)宣布，建議聘請畢馬威為公司2026年度審計師，而德勤將於年度股東會結束後退任，由於審計師連續承辦同一家企業年審業務不得超過5年。
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