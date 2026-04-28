深高速(00548)3月外環項目路費收入總計1.1億元人幣

深圳高速公路股份(00548)(滬:600548)公布，集團2026年3月的路費收入（未經審計），梅觀高速路費收入總計1219.4萬元（人民幣．下同），日均39.3萬元；沿江項目路費收入總計7433.2萬元，日均239.8萬元；外環項目路費收入總計1.1億元，日均364.9萬元。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/04/2026 18:23
深圳高速公路股份(00548)(滬:600548)公布，集團2026年3月的路費收入（未經審計），梅觀高速路費收入總計1219.4萬元（人民幣．下同），日均39.3萬元；沿江項目路費收入總計7433.2萬元，日均239.8萬元；外環項目路費收入總計1.1億元，日均364.9萬元。
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