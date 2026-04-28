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AH股新聞

28/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)2484.73
兆易創新(603986)2350.80
亨通光電(600487)1825.07
貴州茅台(600519)1729.05
中國船舶(600150)1726.72
工業富聯(601138)1686.75
寒武紀(688256)1659.92
中天科技(600522)1568.71
海光信息(688041)1487.40
中微公司(688012)1386.34
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)8435.79
中際旭創(300308)5540.00
新易盛(300502)3590.30
陽光電源(300274)3344.30
立訊精密(002475)2646.50
北方華創(002371)2062.30
東山精密(002384)2037.97
天孚通信(300394)1806.41
長川科技(300604)1531.92
光迅科技(002281)1510.06

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

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