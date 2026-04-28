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28/04/2026 19:18

復星醫藥與阿聯酋Arcera簽署合作備忘錄，將建立長期戰略合作

　　復星醫藥(02196)(滬:600196)與總部位於阿聯酋阿布扎比的全球性生命科學公司Arcera Life Sciences LLC OPC簽署合作備忘錄，雙方將聚焦全球生命科學領域的授權許可、技術開發、神經科學領域創新及價值創造，建立長期戰略合作關係。

　　根據合作備忘錄，雙方將在多個領域開展戰略合作，在區域與全球市場許可合作方面，雙方將評估及推動復星醫藥在中國已上市或處於臨床後期的創新產品在中東及全球市場的授權與商業化，潛在合作項目涵蓋腫瘤、神經退行性疾病、罕見病及心血管代謝等領域。

　　前沿技術孵化方面，雙方未來將探索在阿布扎比建立合資公司或NewCo公司，聚焦小分子、生物藥、放射醫學、siRNA、細胞與基因治療等前沿技術，培育本土自主研發能力。另外，神經科學領域戰略合作方面，雙方將重點圍繞神經退行性疾病領域開展合作，特別是在阿爾茨海默病領域，創新療法和藥物可及性仍存在巨大的未滿足需求，將共同探索及應對這一重大的全球健康挑戰。

　　復星醫藥聯席總裁、創新藥事業部首席執行官王興利表示，很高興能與Arcera建立戰略合作關係，這是復星醫藥深化國際合作，開拓全球市場的新里程碑。期待與Arcera緊密協作，充分發揮各自優勢，加速在中東及全球範圍內推出創新療法，讓創新成果惠及全球更多患者。
《經濟通通訊社28日專訊》

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