中國交通建設(01800)：首季新簽合同額按年增長0.58%

中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，2026年一季度，集團新簽合同額為5562.4億元人民幣，按年增長0.58%，完成年度目標的29%。
各業務按照業務板塊類型統計，新質基建業務、設計諮詢業務和其他業務分別為5399.71億元、134.4億元和28.29億元。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/04/2026 16:39
中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，2026年一季度，集團新簽合同額為5562.4億元人民幣，按年增長0.58%，完成年度目標的29%。
各業務按照業務板塊類型統計，新質基建業務、設計諮詢業務和其他業務分別為5399.71億元、134.4億元和28.29億元。
《經濟通通訊社28日專訊》
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