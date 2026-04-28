《港滬深通》港股總市值48.3萬億元，滬深103萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(27日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2403
|308
|1703
|41
|2888
|38
|H股總數
(隻)
|455
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17318
|309
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|482802
|692
|551182
|988
|477880
|404
|流通市值
(億元)
|-
|-
|529616
|705
|410562
|404
|平均PE
(倍)
|13.40
|29.55
|15.02
|10.55
|32.87
|9.15
|成交
百萬元
|251735
|1671417
|1454194
《經濟通通訊社28日專訊》
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