《神州頭條》財經報章頭版摘要：中國擬修訂企業國有資產法

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國擬修訂企業國有資產法，以立法引領保障國資國企改革發展

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企業國有資產法修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議審議。這是企業國有資產法自2009年5月1日施行以來的首次修訂。



一季度規模以上工業企業利潤增長加快

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國家統計局4月27日發布數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業利潤同比增長15.5%，較1-2月份加快0.3個百分點。3月份，全國規模以上工業企業利潤增長15.8%，較1-2月份加快0.6個百分點。



政策協同謀長遠，增量舉措值得期待

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今年以來，為擴大國內有效需求，財政、金融、產業政策同向發力，通過結構性貨幣政策工具、貸款貼息、融資擔保等創新舉措，打出了一套力度大、覆蓋廣的政策「組合拳」，撬動更多資源精準滴灌消費和投資重點領域。專家預計，後續宏觀政策將繼續加強協同配合，加大消費新場景金融支持力度。





《上海證券報》



中國擬修訂企業國有資產法，以立法引領保障國資國企改革發展

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企業國有資產法修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議審議。這是企業國有資產法自2009年5月1日施行以來的首次修訂。



15.5%，一季度規模以上工業企業利潤加快增長

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工業企業利潤結構持續優化，裝備製造業支撐作用明顯。數據顯示，一季度，規模以上裝備製造業利潤同比增長21.0%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長6.8個百分點；規模以上裝備製造業利潤佔全部規模以上工業企業利潤比重同比提高1.7個百分點



「市退」首超「面退」，A股多元化出清格局加速成形

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*ST精倫27日正式終止上市並摘牌，成為今年來又一家因觸發市值退市指標而告別A股的公司。與此前長期佔據主導地位的面值退市不同，2026年至今，A股尚未出現一例面值退市案例。





《證券時報》



回暖趨勢確立，前3月規上工業企業利潤增長15.5%

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國家統計局27日發布最新數據顯示，一季度全國規模以上工業企業實現利潤總額16960.4億元人民幣，同比增長15.5%，較1-2月再提速。工業企業營收利潤率攀升至2023年以來同期高點，單位運營成本穩步回落，工業企業經營效益修復的「含金量」提升。



穆迪維持中國主權信用評級並上調展望至「穩定」

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近日，穆迪發布報告稱，決定維持中國主權信用評級「A1」，並將展望調升至「穩定」。對此，財政部有關負責人4月27日作出回應，對穆迪作出的決定表示讚賞，指出這次評級體現了穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性，以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。



企業國有資產法迎首次修訂，鼓勵國有獨資公司優化股權結構

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企業國有資產法修訂草案4月27日提請十四屆全國人大常委會第二十二次會議審議。這是企業國有資產法自2009年5月1日施行以來的首次修訂。