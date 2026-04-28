《鍾之日記》寧王插水，藥明落鑊

4月28日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



外圍地緣政局未明朗，港股續受制兩萬六關口，加上多隻股份配股抽水，影響大市氣氛。恒指今日低開低走，一度跌超300點，寧德時代(03750)配股籌資股價插水，藥明康德(02359)首季多賺27%逆市上漲。恒指全日收報25679，跌245點或0.9%，連跌兩日，今日主板成交逾2623億元。



*滬綜指收跌0.19%，煤炭、石油逆勢爆發*



A股三大指數集體調整，滬綜指今日收低0.19%報4078.64點，深成指跌1.1%，創業板指跌1.43%。滬深兩市全日成交2.54萬億元人民幣，較上個交易日減2%。



國際評級機構穆迪將中國評級展望從負面調高至穩定，確認A1評級。財政部表示，對相關決定表示讚賞；未來中國將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性。



盤面上，能源股午後爆發，煤炭整體升3.2%，石油股逆市漲1.6%。其中，昊華能源(滬:601101)漲停，中國海油(滬:600938)升2.5%，中國石油(滬:601857)揚1.8%，中國石化(滬:600028)升0.2%。據《彭博》報道，包括中石油在內的多家國有煉油企業已開始申請政府許可，希望在5月份恢復成品油出口，理由是國內庫存充足。下跌方面，旅遊股挫超3%，陝西旅遊(滬:603402)跌停；航天航空股集體下調，三角防務(深:300775)挫15.3%。



*寧德時代擬折價配股，成表現最差藍籌*



動力電池巨頭寧德時代(03750)擬大手配股集資近392億元，配售價較上日收市價折讓7%，集資所得主要用於加速全球新能源布局，集資規模與早前傳聞相若，惟今日股價急插，最多跌逾9%，全日收挫6.9%報629元，為表現最差藍籌。



寧德時代公布，擬向不少於六名承配人配售6238.5萬股新股，佔公司擴大後股份約1.36%，每股628.20元配售，較公司上日收市價675.5元折讓約7%，集資總額約391.9億元，淨額約391.1億元。公司指，所得款項將用於全球新能源項目建設、零碳業務布局、研發投入，以及補充營運資金，以加速實施全球化零碳戰略並支撐長期可持續發展。



寧德時代表示，鑑於全球新能源行業持續高速增長，全球電動化進一步加速已成為大趨勢，動力電池及儲能電池的市場需求強勁。基於行業背景與公司戰略規劃，經審慎評估認為，今次配售將有效充實公司資本金、優化股東結構、進一步融入全球資本市場，為加快建設公司海外新能源項目、完善相關產能及業務配套體系、深化全球供應鏈資源布局、推進下游生態與海外零碳布局、加強研發投入等提供關鍵資金保障，以鞏固全球化核心市場競爭優勢。



《彭博》引述知情人士指，寧德時代配售交易獲追捧，有超過150名投資者認購，稱對沖基金、主權財富基金和現有股東都給予支持。



*藥明康德飆13.6%，首季淨利增近27%*



醫藥龍頭藥明康德(02359)今年一季度業績遠超市場預期。報告期內，歸屬上市公司股東淨利潤為46.52億元人民幣，按年增長26.68%；營業收入按年升28.81%至124.36億元人民幣，首次在一季度營收突破百億，其中持續經營業務收入增長39.4%。截至上月末，公司持續經營業務在手訂單597.7億元人民幣，按年增長23.6%。



受業績表現帶動，藥明康德今日飆升13.6%，報143.1元，為今日表現最佳藍籌，股價已連升五日。藥明系其他股票亦造好，藥明合聯(02268)升2.2%，藥明生物(02269)升1.3%。



藥明康德稱，業績增長主要因期內持續強化CRDMO（合同研究、開發與生產）業務模式，營業收入持續增長，同時持續優化生產工藝和經營效率，以及臨床後期和商業化項目增長帶來的產能效率提升，提高了整體盈利能力。



對於2026年，藥明康德維持強勁指引：預計全年整體收入達513億至530億元人民幣；持續經營業務收入同比增長18%至22%。公司還提到，將持續關注市場及業務動態，在適當時機上調指引。



摩根士丹利發表報告指出，藥明康德首季業績表現超過該行預期15%至20%，主要驅動力來自小分子研發與生產（D&M）板塊，其營收按年增80%，預示公司極有可能突破全年18%至22%的增長指引，預計股價未來30天內亦將上漲。花旗則形容，今次是藥明康德在後疫情時代最出色的首季業績，相信主要受旗下可用於治療糖尿病的口服GLP-1藥物「Orforglipron」在美國上市驅動。



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