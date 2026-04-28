《Ａ股焦點》邁威生物A跌3%，H股首掛募資13億港元

邁威生物(02493)今日在港交所上市。發行價為27.64港元，發行區間為27.64港元到30.71港元，此次發行價位於最低端位置。邁威生物此次全球發售4713萬股，募資總額為13億港元；扣除發行費用1.14億港元，募資淨額為11.89億港元。



邁威生物A股(滬:688062)現跌3.27%，報35.82元（人民幣．下同）；H股一度漲超8%，現漲勢回落，升2%，報28.22港元。



邁威生物成立於2017年，是一家全產業鏈布局的創新型生物製藥公司。招股書顯示，邁威生物2024年、2025年營收分別為2億、6.59億；毛利分別為1.69億、6億元；期內虧損分別為10.47億、9.72億。



截至目前，邁威生物共有14款重點產品處於臨床前、臨床研究及商業化上市階段，其中包含10款創新藥、4款生物類似藥，研發方向聚焦腫瘤及衰老相關疾病，延伸布局免疫、眼科、骨科等適應症。管線進度方面，現有已上市產品4款，1款產品處於境內上市申請審評階段，2款產品進入III期關鍵註冊臨床試驗。

《經濟通通訊社28日專訊》