《中國監管》中戰集團非法集資314億，創始人劉必安被判無期，另有15人獲刑

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4月27日，湖南省長沙市中級人民法院依法公開宣判被告人劉必安等16人集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案。劉必安犯集資詐騙罪成判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產；其餘十五名被告人分別犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪成，判囚5年至15年不等，並處罰金。



法院指，經審理查明，2014年8月起，劉必安等人在不具備吸收公眾存款資格的情況下，以中戰華信集團有限公司及多家關聯公司名義，通過虛構投資項目、公開虛假宣傳等方式，以還本付息、許諾高額回報為誘餌，向社會公眾募集資金超314億元（人民幣．下同）。大部分集資款用於兌付到期本息、發放員工工資及提成、個人使用和揮霍等，造成集資參與人經濟損失超61億元。



公開資料顯示，中戰華信集團有限公司成立於2015年11月27日，法定代表人和董事長為劉必安，註冊資本13億元。公司官網自稱是「隸屬於中央編辦依法登記的事業單位--輿情戰略研究中心，是國家事業單位全資控股企業」。該集團在長沙、深圳、成都、海口等地，設立了十餘家子公司。



*誘導投資者簽訂百萬項目、房產抵押貸款*



據內媒報道，中戰集團在湖南開展集資主要有兩種手段：一是簽訂百萬元起的項目，期限1-3年，承諾年化利率11%-15%不等，有的甚至高達18%；二是在瑪麗萊V生活平台上預購金條、裸鑽、珠寶，承諾年化利率10%-13%不等，投資金額有的幾萬元，還有的高達千萬元。另外，中戰集團還誘導部分投資者通過房產抵押貸款的方式，投資中戰集團非法集資產品。



此外，中戰集團及其關聯方的觸角還多次伸向資本市場。至少有3家A股公司（包括1家退市公司、1家正在IPO公司）與其存在交集。例如在2018年，凱迪生態曾公告與中戰華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協議，協議各方同意擬通過「股權重組+資產處置+債務重構」方式重組，中戰華信將全面參與、整體設計聯合重組方案。

《經濟通通訊社28日專訊》