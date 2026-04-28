《中國監管》「探店」網紅白冰偷稅911萬元，被追繳及罰款共1891萬元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家稅務總局近日根據稅收大數據分析，依法查處「探店」網紅白冰偷稅案件。



經查，白冰在2021年至2024年期間通過轉換收入性質、虛假申報等方式，少繳個人所得稅、增值稅、契稅等稅費共計911.18萬元（人民幣．下同）。2025年10月，國家稅務總局依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規規定，對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計1891.24萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款已全部追繳入庫。



*設立空殼公司避報稅，買奢侈品當作公司開支扣稅*



據介紹，白冰是短視頻博主，在某網絡視頻平台粉絲量超4000萬，是美食探店類的頭部網紅。國家稅務總局調查發現，白冰在網絡平台的變現方式主要是廣告合作，且佣金不菲，但其自2021年以來申報的個人收入金額長期偏低，且在重慶註冊的個體工商戶長期進行大額申報經營收入，工商信息中卻無參保人員，經實地調查發現，該個體工商戶並無實際生產經營跡象。



稽查人員在調查中還發現，白冰為避免申報納稅，通過關聯公司將資金匯給山東的人力資源公司，經多層流轉後回到白冰以及相關人員的個人銀行帳戶。此外，白冰直接控股的某公司帳面上有大量的奢侈品發票，但這些名牌包、高端首飾等由他本人和家人日常使用，跟公司經營並無關係，不得作為公司成本在稅前扣除。



在稽查人員對白冰進行的約談中，白冰承認了其通過設立空殼個體工商戶轉換收入性質、通過公司虛假列支取得收入等事實，還主動承認了其通過虛假申報二手房價格少繳契稅、向公司借款用於個人消費等問題。白冰稱，「我深刻認識到了自己的錯誤，願意接受處理處罰，全力配合稅務機關完成整改。同時我也認識到作為公眾人物，更要合規經營、依法納稅，起到良好示範帶頭作用。」

《經濟通通訊社28日專訊》