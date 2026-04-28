《中國要聞》多家航企5月再加燃油附加費，春秋航空漲幅較4月近翻倍

繼4月陸續上調燃油附加費後，多家國內外航空公司近日再度大幅上調5月航線的燃油費。據內媒報道，春秋航空(滬:601021)近日宣布上調韓國出發航線的燃油費，新規適用於訂票日為5月1日-5月31日的機票。其中不足499英里的航線燃油費為42美元（約人民幣287元），500-1000英里的燃油費為58美元（約人民幣396元），1000-1500英里的燃油費為96美元（約人民幣656元）。



春秋航空上月兩次上調韓國航線燃油費，以濟州-上海航線為例，4月的燃油費是150元（人民幣．下同）（約22美元），5月後為287元；濟州-瀋陽航線是212元（31美元），5月後是396元。5月的燃油費相比4月接近翻倍。



今年3月，國內航企已分批調整國際航線燃油附加費，最高上調幅度翻倍；自4月5日起，國內航線燃油附加費也大幅上調，漲幅達5倍。目前，國內航線800公里及以下航段的燃油附加費是60元（人民幣．下同），800公里以上航段是120元。下一個國內航線燃油費的調價窗口將在5月5日到來。



*全日空大陸往日本航線燃油附加費加六成*



另外，全日空航空也向代理人發布了燃油附加費調整通知，自5月1日起（出票日期），中國大陸到日本航段由此前的275元上調166元至441元，上調幅度超60%。韓國的多家航空公司也大幅上調5月份的燃油附加費。

《經濟通通訊社28日專訊》