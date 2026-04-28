《打擊貪腐》廣西政協原副主席彭曉春涉受賄被提起公訴

最高檢網站今日通報，廣西政協原黨組成員、副主席彭曉春涉嫌受賄一案，由國家監委調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢以涉嫌受賄罪對彭曉春作出逮捕決定，並指定由廣東佛山檢察院審查起訴。近日，佛山檢察院已向佛山中院提起公訴。至此，今年已有21名落馬中管幹部被公訴。



檢方指控稱，彭曉春利用擔任廣西柳州市委副書記、柳東新區黨工委書記，廣西黨委副秘書長、辦公廳主任、政策研究室主任，賀州市委書記，百色市委書記，廣西政協副主席等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑責。



公開信息顯示，彭曉春現年64歲，廣西北海合浦人，躋身副省級之前在廣西黨政系統任職超過30年。2004年8月，彭曉春出任柳州市委副書記，2008年成為廣西自治區黨委副秘書長，2010年起先後出任賀州市委書記、百色市委書記，2018年轉任廣西政協副主席，至2023年1月卸任。2025年6月，廣西黨委常委會召開擴大會議通報彭曉春被查；同年12月，彭曉春被開除黨籍、取消待遇並移送司法，相關通報指其問題包括違規擁有非上市公司股份，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、款項撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

《經濟通通訊社28日專訊》