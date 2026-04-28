《經濟時評》穆迪確認中國A1主權信用評級，展望調高至穩定

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國際評級機構穆迪確認中國主權信用評級「A1」，並將評級展望從「負面」調高至「穩定」。中國財政部認為，這次評級體現穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性、以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。對相關決定表示讚賞。



穆迪表示，儘管國內持續承壓，且面臨貿易和地緣政治挑戰，但中國仍具備強勁的經濟與財政韌性。出口增長可能放緩，但中國的競爭力應能緩衝此一趨勢，使國內生產總值（GDP）增速僅出現逐步放緩。



穆迪補充稱，儘管政府債務總額上升，但聚焦高生產率領域的政策，以及對解決地方政府債務採取的穩妥措施，將有助於提高資本效率。



*財政部：中國經濟頂住壓力，成支撐主權信用基石*



中國財政部指出，過去五年，中國GDP累計增量超過35萬億元人民幣，相當於再造一個「長三角」的經濟體量。即便歷經多重風險挑戰，「十四五」期間中國經濟仍保持了年均5.4%的增速，對世界經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。2026年是中國「十五五」規劃的開局之年，今年一季度中國經濟實現高達5%的快速增長，超出市場預期。在全球經貿環境急劇變化、地緣政治風險持續上升的背景下，中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策，加強政策協同配合，中國經濟頂住壓力、向新向優，充分彰顯超大規模市場、完備供應鏈體系和較強出口競爭力的優勢，這也是支撐中國主權信用的基石。



未來，中方將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，為世界經濟復甦與繁榮貢獻更大力量。也將繼續與穆迪評級公司保持溝通，持續介紹中國宏觀經濟穩健運行的基本情況。

《經濟通通訊社28日專訊》